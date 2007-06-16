”Скания” врезалась в жилой дом: 3 пострадавших (добавлены фото)

В 23 час. 32 мин. 15 июня в г. Николаеве водитель грузового автомобиля "Скания" не справился с управлением, съехал на обочину дороги и совершил столкновение с жилым одноэтажным домом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие инцидента пострадали 3 человека (пассажирка автомобиля и 2 жительницы дома), из них 2 человека (пассажирка автомобиля и жительница дома) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Автомобилем повреждена стена и крыша дома.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 168 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек и 211 - травмированы.

Фото Андрея Дворецкого/novosti-n.mk.ua