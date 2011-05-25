Аграрные организации просят Януковича ветировать зерновые пошлины

Украинские аграрные организации обратились с открытым обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.

В обращении общественные профессиональные организации просят Президента ветировать положения правительственного проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур" (№ 8321).

"По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн. Еще одна очень большая проблема связана с принятием нового Налогового кодекса, предусматривающего ту норму, которая не дает права получать НДС при экспорте зерновых, а это еще 20%. Если перевести это в цены, то это 12 млрд. грн. То есть, 12 и 6, это 18 млрд. грн. – минимальные потери фермеров при тех обстоятельствах, которые возникают в связи с введением в действие Налогового кодекса и возможного действия закона (о введении экспортных пошлин на зерно – УНИАН)", - сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

По его словам, общественные организации подписали обращение к Президенту, в котором просят ветировать указанный закон и срочно создать рабочую группу, которая изучит ситуацию, связанную с действием норм НК, предусматривающих отмену возмещения НДС при экспорте зерновых.

Обращение подписали Украинская аграрная конфедерация, Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация фермеров и приватных землевладельцев Украины и Аграрный союз.

Напомним, 19 мая Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. За данное решение проголосовали 226 из 396 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.