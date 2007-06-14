Томенко обвинил Ющенко в поддержке бесконтрольного усыновления иностранцами

Заместитель Председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержал неконтролированное усыновление украинских детей иностранцами, наложив вето на закон об изменениях в закон об усыновлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, «одной из важнейших в этом Законе является норма, которая не только поддерживает национальное усыновление, но и не допускает случаев злоупотреблений с усыновлением украинских детей иностранными гражданами”. Н.ТОМЕНКО отметил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, общественные организации, Уполномоченный по правам человека неоднократно обращали внимание на факты физического или психологического насилия, небрежного или грубого поведения и эксплуатации усыновленных детей.

Н.ТОМЕНКО также напомнил печальноизвестную историю усыновления 3 украинских мальчиков одиноким мужчиной, гражданином США Джоном КРЮГЕРОМ, который издевался над этими детьми. “Очевидно, что речь идет только о конкретном, официально зафиксированном факте, а в действительности таких случаев намного больше”, - отметил он.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что именно с этой целью предлагалась норма, которая “делает невозможным усыновление ребенка, который являются гражданином Украины, иностранцем, который не находится в браке, за исключением, когда иностранец является родственником ребенка”.

Он заметил, что абсолютное большинство стран, заботясь о своих детях, законодательно ограничивает усыновление детей одинокими лицами. Такие нормы действуют, в частности, в Доминиканской Республике, Исландии, Италии, Иордании, Кении, Китае, Республике Корея, Люксембурге, Малайзии, Нигере (в Нигере кандидаты в усыновители должны находиться в браке, по меньшей мере, 10 лет), Таиланде, Уругвае, Чили, Черногории, Шри-Ланке. В других государствах, отметил Н.ТОМЕНКО, запрещение на усыновление одинокими лицами законодательно не нормировано, однако на практике преимущество предоставляется усыновлению детей супружескими парами.

«Наша страна сегодня должна сделать все, чтобы национальное усыновление стало популярным и престижным. В то же время мы должны всячески контролировать иностранное усыновление, ведь защита прав каждого ребенка в Украине является первоочередной обязанностью государства. Не является тайной, что усыновление детей иностранцами давно уже стало у нас прибыльным бизнесом”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

“Возможно, в окружении Президента нашлись люди, которые решили и впредь поддерживать выгодный бизнес зарубежного усыновления в ситуации, когда страна не имеет реальных механизмов правового контроля за этим», - полагает Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 июня В.ЮЩЕНКО применил право вето к 10 законам, возвратив их со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой, в том числе закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся усыновления».