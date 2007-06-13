Журналистам показали видеозапись гибели 130-килограммового посетителя аквапарка

В тернопольском аквапарке “Лимпопо” погиб мужчина, который получил травму вчера при спуске с горки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции совладелец гостиничного развлекательно-оздоровительного комплекса "Аллигатор", в состав которого входит “Лимпопо”, Андрей ТРАЧ.

Он рассказал, что 32-летний житель Хмельницкого нарушил правила безопасности и спускался с горки стоя. “Это запрещено, о чем указано на стендах с правилами пребывания в аквапарке, которые висят при входе, в гардеробе и в самом помещении аквапарка”, - сказал А.ТРАЧ.

Он также сообщил, что компания хмельничан приехала в Тернополь еще 11 июня вечером. Целую ночь, по словам А.ТРАЧА, мужчины провели в боулинг-клубе, а с 8 часов стали бурно развлекаться в аквапарке. Серьезную травму хмельничанин, по мнению А.ТРАЧА, получил также из-за того, что имел очень большой вес - 130 кг.

Во время пресс-конференции журналистам продемонстрировали запись камеры видеонаблюдения, из которой видно, как мужчина спускался на ногах с горки, поскользнулся и упал, ударившись теменем о кант. В результате падения он потерял сознание. После предоставления первой помощи, мужчину отправили в областную больницу, где у него констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану затылка. Вчера он в тяжелом состоянии находился в реанимации, а сегодня умер.

Сейчас по факту смерти мужчины, сообщила пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, проверку проводит милиция. Вскоре такую проверку начнут и работники прокуратуры.