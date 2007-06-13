Янукович поддержал Ющенко в вопросе о заграничных паспортах

18:49, 13 июня 2007
Общество
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Пусть едут, кому куда нужно

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству внутренних дел и Отделам виз и регистраций (ОВИР) немедленно продолжить выдачу загранпаспортов действующего образца до внедрения паспортов нового образца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня МИД на заседании Кабинета министров поднял вопросы относительно проблем, возникающих с задержкой выдачи загранпаспортов гражданам Украины.

В пресс-службе отмечают, что такая ситуация создает напряжение в украинском обществе и не способствует свободному передвижению граждан.

Как сообщалось, на сегодня МВД разработало новый образец загранпаспорта. Однако Кабмин новый образец загранпаспорта еще не утвердил.

Между тем ОВИРы в последнее время прекратили выдавать украинцам загранпаспорта действующего образца.

В то же время Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая постановил, что загранпаспорта для граждан Украины старого образца являются действительными на протяжении срока их действия.

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