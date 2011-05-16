Старший лейтенант убил капитана: 5 выстрелов в сердце

Задержан офицер, который в одной из воинских частей Киевской области во время исполнения служебных обязанностей застрелил своего коллегу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, военная прокуратура Дарницкого гарнизона возбудила уголовное дело в отношении офицера воинской части, которая дислоцируется в Броварском районе Киевской области за преднамеренное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Предварительно установлено, что подозреваемый офицер Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Р., в ночь на 14 мая заступил в суточный наряд для дежурства в одном из подразделений воинской части. Около часу ночи в указанное подразделение под предлогом проведения проверки порядка несения службы пришел старший по званию офицер, капитан К., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между последним и дежурным суточного наряда возник конфликт, в ходе которого офицер К. нанес дежурному два удара в лицо. Из показаний подозреваемого следует, что в дальнейшем он предложил офицеру К. покинуть помещение подразделения. После того, как последний отказался, дежурный произвел один предупредительный выстрел из табельного оружия – пистолета ПМ. Увидев, что это не подействовало, произвел 5 выстрелов на поражение в область сердца военнослужащего. От полученных ранений К. умер на месте происшествия.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона проводит запланированные следственные действия.