На шахте нашли тела двух погибших

В городе Енакиево Донецкой области в ходе поисково-спасательных работ на шахте «Ольховатская» ГП «Орджоникидзеуголь» под завалом выявлены тела двух погибших горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«В 18 часов 35 минут 14 мая под завалом были выявлены тела двух погибших горняков, которые в 1 час 15 мая подняты на поверхность», - говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах были задействованы четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Как сообщалось, обвал породы на горизонте 546 м на шахте «Ольховатская» произошел 13 мая.