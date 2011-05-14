В Киеве накрыли банду, которая похищала китаянок

22:42, 14 мая 2011
Общество
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С целью получения выкупа

В Киеве работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области задержали участников организованной преступной группы с международными связями, которые с целью получения выкупа похищали гражданок Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организовал и возглавил ОПГ 39-летний уроженец Китайской Народной Республики. Также в ее состав вошли двое украинцев.

Установлено, что группировка занималась преступным промыслом с 2009 года. Действовали злоумышленники по такой схеме. На одном из рынков Одесской области подбирали жертву и начинали изучать ее материальное положение, устанавливать адрес проживания, распорядок дня, родственные узы и тому подобное. После получения нужной информации, они переодевались в форменную одежду работников милиции и на выходе из рынка под предлогом проверки документов насильно сажали «задержанное лицо» в машину и в наручниках с повязкой на глазах вывозили в предварительно арендованное помещение. А далее, похитители связывались с родными и близкими похищенной, договаривались о выкупе, его получали, после чего женщину освобождали. Как правило, запуганные потерпевшие и их родственники в правоохранительные органы не обращались.

На сегодняшний день оперативники УБОП установили два эпизода преступной деятельности этой группы, а именно похищение и освобождение за деньги двух гражданок Китая. Общая сумма оплаченных откупных составляет 380 тысяч американских долларов.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищения человека) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым угрожает до 10 годов лишения свободы. Следствие продолжается.

 

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