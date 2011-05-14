В Донецке стартует чемпионат Украины среди телохранителей
Участвуют 15 команд
14 мая в Донецке начнется Открытый чемпионат Украины по многоборью среди телохранителей.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Чемпионат пройдет с 14 по 16 мая в Центральном парке им. Щербакова. Соревноваться будут 15 команд из Украины и стран СНГ.
Управление государственной службы охраны Донецкой области будет представлено командой специального подразделения охраны «Титан».
Программой соревнований предусмотрены: преодоление полосы препятствий; демонстрация медицинской подготовки; демонстрация тактики пешего сопровождения - отражение нападения; прикладной рукопашный бой; прохождение полосы препятствий на автомобиле; технический осмотр автотранспорта - поиск взрывных устройств.
Также в рамках соревнований на территории стрелкового комплекса «Артемида» учасники чемпионата покажут свои навыки в огневой подготовке.