В Донецке стартует чемпионат Украины среди телохранителей

14 мая в Донецке начнется Открытый чемпионат Украины по многоборью среди телохранителей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Чемпионат пройдет с 14 по 16 мая в Центральном парке им. Щербакова. Соревноваться будут 15 команд из Украины и стран СНГ.

Управление государственной службы охраны Донецкой области будет представлено командой специального подразделения охраны «Титан».

Программой соревнований предусмотрены: преодоление полосы препятствий; демонстрация медицинской подготовки; демонстрация тактики пешего сопровождения - отражение нападения; прикладной рукопашный бой; прохождение полосы препятствий на автомобиле; технический осмотр автотранспорта - поиск взрывных устройств.

Также в рамках соревнований на территории стрелкового комплекса «Артемида» учасники чемпионата покажут свои навыки в огневой подготовке.