Налоговая обнародовала критерии, по которым ищет «рисковые» предприятия

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО обнародовал критерии, по которым поисковые компьютерные программы налоговой относят предприятия к категории «рисковых».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности во время интернет-конференции на порталі «Liga.Net» он отметил, что автоматизированная «система раннего выявления и прекращения деятельности теневого сектора экономики» выполняет поиск, ориентируясь на такие базовые параметры, как неопределенность фактического нахождения, стоимость основных фондов.

Во время анализа баз данных специализированные программы ищут предприятия, которые, вероятно, могут быть «налоговыми ямами» или «транзитами».

В частности, к «группе риска» принадлежат плательщики, находящиеся в процедуре банкротства, фактически находятся неизвестно где, а юридическим адресом являются места массовой регистрации. «Когда предприятие, которое находится в процедуре банкротства, вдруг активно проводит финансовые операции, для нас объяснение только одно – это делается для того, чтобы, не платя налогов, вскоре исчезнуть», - объяснил заместитель председателя ГНСУ.

Кроме того, учитывается «налоговая история» учредителей. «Бывают случаи, когда человек, имеющий за собой несколько десятков банкротов, опять регистрирует предприятие. Таких мы берем на контроль с первого дня работы», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Также учитываются дополнительные факторы – например, малое количество работающих (до 5 лиц) и стоимость основных фондов менее 10 тыс. грн. или фактического их отсутствия.

«То есть, среднестатистический «рисковый» субъект ведения хозяйства имеет на балансе один-два компьютера, а из персонала – директора и бухгалтера в одном лице. Этого недостаточно, чтоб полноценно работать, но хватает для участия в преступных схемах», - объяснил А.КЛИМЕНКО.

Он подчеркнул, что внедрение автоматизированной системы выявления «рисковых» плательщиков себя оправдывает. С начала года компьютерный поиск позволил обнаружить полторы тысячи раздичных схем из уклонения по уплате основных бюджетообразующих налогов – НДС и налога на прибыль. «Принятыми мерами нам удалось ликвидировать 51 конвертационный центр и доначислить нарушителям налогового законодательства 420 млн. грн. Главное даже не в том, что мы привлекли к ответственности организаторов «конвертов», а в том, что значительные деньги реального сектора экономики возвратились в «белое» обращение», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Заместитель председателя ГНСУ также добавил, что ряд предприятий добровольно прекратили сотрудничество с минимизаторами налогов и добровольно дополнительно оплатили в бюджет 1,9 млрд. грн. НДС.