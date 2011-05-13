Укрзализныця «оптимизирует» локомотивы, чтобы давали 120 км/ч

«Укрзализныця» оптимизирует парк тягового подвижного состава. С целью его технического переоснащения определены основные серии тепловозов и электровозов, по которым на протяжении ближайших лет будет осуществляться модернизация и закупка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци», переданном УНИАН.

Согласно сообщению, основные серии локомотивов утверждены концепцией функционирования и развития локомотивного хозяйства «Укрзализныци», принятой на техническом совете под председательством генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА в апреле 2011 года.

Основными сериями тепловозного парка железных дорог Украины определены М62, 2М62 и 2ТЕ116. Основными сериями грузовых электровозов постоянного тока на Донецкой железной дороги определены электровозы 2ЕЛ4, на Приднепровской железной дороге – электровозы ВЛ11М6.

«Определение основных серий тягового подвижного состава позволит постепенно заменить неперспективные в современных условиях модели, оптимизировать базы ремонта и технического обслуживания существующих локомотивов, а также сформировать четкие требования для производителей новой техники», – сказал В.КОЗАК.

Парк локомотивов железных дорог Украины формировался преимущественно за счет их снабжения до 1993 года. Наибольшие партии, по 300-400 локомотивов в год, покупались в 1987 и 1970-1975 годах. На сегодня инвентарный парк тягового подвижного состава составляют 2488 магистральных и маневровых тепловозов и 1862 электровоза, из них эксплуатируются 1343 тепловоза и 1271 электровоз. 74% инвентарного парка тепловозов и 74,3% инвентарного парка электровозов уже отработали установленный заводами-производителями нормативный срок службы.

Большинство локомотивов, которые эксплуатируются, нуждаются на 40-60% в больших расходах на техническое обслуживание и ремонты по сравнению с современными моделями, а также не могут обеспечить движение поездов со скоростью до 120 км/ч (для грузовых) и 160 км/ч (для пассажирских).

Для технического переоснащения парка тягового подвижного состава, согласно концепции функционирования и развития локомотивного хозяйства «Укрзализныци», на техническом совете было решено модернизировать тепловозы серии ЧМЕ-3 новым силовым оборудованием и современными системами управления с продлением срока их службы на 30 лет; постепенно заменить тепловозы серии 2ТЕ10 на тепловозы серии 2ТЕ116 после проведения им комплексной модернизации и продления срока службы на 20 лет; комплексно модернизировать тепловозы серий М62 и 2М62 современным силовым оборудованием и системами безопасности и управления с продлением срока службы на 30 лет; закупить пассажирские магистральные тепловозы серии ТЕП-150; модернизировать тепловозы серии ТЕП70 с продлением срока их службы на 20 лет; продлить постепенную замену электровозов серии ВЛ80 на электровозы серии 2ЕЛ5.

Кроме того, решено модернизировать электровозы серии ЧС2 с заменой рам тележек и кузовов, а также заменить электровозы этой серии, которые отработали продленный срок службы и подлежат исключению из инвентарного парка путем поэтапной закупки новых; завершить модернизацию электровозов серии ЧС4 с заменой рам тележек и кузовов; модернизировать 10 электровозов ВЛ80 в пассажирские электровозы ВЛ40, чтобы заменить электровозы серии ВЛ60, которые отработали продленный срок службы и подлежат исключению из парка; начать работы по организации совместного производства с одним из ведущих производителей электровозов двойного питания на предприятиях Украины, при этом до 40% должны составлять именно отечественные комплектующие.

По итогам модернизации тепловозов серий ЧМЕ-3 М62 и 2М62 на протяжении 2011-2015 гг. ожидается экономия топлива до 30%, масла – до 70%, а также увеличение межремонтных пробегов до 30%.

Глубокая модернизация электровозов серии ЧС4 с заменой рам тележек и кузовов проводится с 1997 года и позволяет на 15 лет продлить срок службы этих локомотивов и эксплуатировать их со скоростью до 120 км/ч.

С 2003 года проводится глубокая модернизация электровозов серии ЧС2 с заменой кузовов, которая позволяет на 15 лет продлить срок их службы.

Также с 2003 года осуществляется глубокая модернизация грузовых электровозов серии ВЛ80 в модифицированные секции ВЛ40у. В результате две секции грузового электровоза переоборудуются в два электровоза, предназначенных для пассажирских поездов, что позволяет уменьшить дефицит пассажирских электровозов переменного тока и вывести из эксплуатации пассажирские локомотивы серии ВЛ60, которые отработали нормативный срок.