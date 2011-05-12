Табачник заявляет об успешной реализации в Украине нового проекта

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет об успешной реализации проекта по созданию образовательных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал сегодня в поселке Черняхив Житомирской области во время Всеукраинского совещания по вопросам завершения учебного года.

По его словам, «этот проект сделает прорыв в украинском образовании».

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что проект по созданию образовательных округов был инициирован министерством летом прошлого года. «В Украине с 27 августа 2010 года началась регистрация образовательных округов. Каждый округ - это уникальный педагогический и общественный самостоятельный проект, их нет двух одинаковых», - напомнил министр.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, процесс создания образовательных округов является длительным и непрерывным. «Я надеюсь, что этот процесс не закончится никогда, по крайней мере, не существует каких-то определенных сроков его реализации», - добавил министр.

"В целом в Украине уже зарегистрировано около полутора тысяча таких округов", - уточнил Д.ТАБАЧНИК.

В свою очередь, председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК заметил, что образовательный округ обеспечивает единое образовательное пространство.

«Для решения проблемы уменьшения количества учеников и закрытия малокомплектных школ в Житомирской области ежегодно открываются заведения нового типа. Таким заведением является единственный в Украине сельский Селянщинский спортивный лицей - ключевое учебное заведение Селянщинского образовательного округа, где учатся 444 ученика, есть 14 учебных кабинетов. Преимущество его в том, что дети имеют доступ к Интернету, 2 компьютерных класса, столовую на 160 мест, спортзалы, площадки - волейбол, баскетбол и тому подобное, а 2 автобуса из соседних сел подвозят детей», - сообщил С.РЫЖУК.

По его данным, в области ежегодно количество учеников уменьшается на 7-8 тысяч. Сейчас на Житомирщине действует 42 школы, где обучаются меньше 10 детей, 209 - от 10 до 50, в 496-ти школах (60%) учатся меньше 100 детей. В таких школах существуют значительные проблемы с обеспечением качественного обучения и воспитания.

С.РЫЖУК объяснил, что именно поэтому для совершенствования сети общеобразовательных учебных заведений в регионе ежегодно открываются заведения нового типа - теперь их уже 54, уже создано 73 образовательных округа, действует 47 учебно-воспитательных комплексов, «школы-семьи». Наиболее активно проект реализуется в Черняховском районе, где действует 6 образовательных округов.

Справка УНИАН. В целом в Житомирской области функционирует 1616 учебных заведений, в которых получают образование более 246 тысяч воспитанников, учеников и студентов. В частности, в области действует 632 дошкольных, 65 внешкольных, 28 профессионально-технических, 38 высших учебных заведений. Главным звеном образования края являются общеобразовательные учебные заведения, которых в области насчитывается 853. У них учатся 136 детей.