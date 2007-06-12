Мазда врезалась в ”Жигули”: пострадали дети

Сегодня ночью на автодороге Ровно - Берестечко в селе Пляшева Радивиловского района Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого семь человек, включая двух детей, получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения облгосадминистрации, водитель автомобиля «Мазда-323» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21043».

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение Демидовской ЦРБ водители и пассажиры обоих автомобилей, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров „ВАЗ” (жители Гороховского района Волынской области): 5-летний мальчик и 1-летняя девочка. Состояние мальчика удовлетворительное, а девочки – средней тяжести. Она, в частности, получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы и другие травмы.