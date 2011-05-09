В Украине будет государственный кадастр виноградников

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк поручил ученым Института имени Таирова создать государственный кадастр виноградных насаждений.

Как сообщает пресс-служба министерства, об этом он сказал в конце недели, выступая перед аграриями Крыма на совещании «Состояние и перспективы развития садоводства, виноградарства и виноделия».

По словам министра, возрождение отрасли виноградарства и виноделия невозможно без немедленной инвентаризации и тщательного учета отечественных виноградников.

«Я дал поручение Институту виноградарства и виноделия имени Таирова разработать кадастр виноградников. Если мы будем иметь учет виноградных насаждений, то мы будем понимать, сколько вина возможно произвести, сколько произвели и сколько есть фальсификата на отечественном рынке", - сообщил глава Минагропрода.