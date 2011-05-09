В Луцке впервые пройдет Неделя супругов

В Луцке с 15 по 22 мая впервые будет проходить Неделя супругов.

Неделя будет проходить по инициативе общественных и религиозных организаций и при поддержке Луцкого городского совета и Луцкого городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, сообщили УНИАН организаторы акции.

Главным событием недели станет Фестиваль семьи, во время которого лучан и гостей города ожидают семейные развлечения, конкурс детского рисунку на асфальте «Моя семья», музыкально-развлекательная программа. Кроме того, как отмечают организаторы, участники Фестиваля семьи возле Арки супругов смогут еще раз дать обет супружеской верности или сделать предложение о браке любимому человеку.

Также в рамках недели запланировано открытие современного спортивно-игрового комплекса «ДоброДій».

Завершится Неделя супругов презентацией нового фильма «Любовь» студии «Правда PRO» – одного из 11-ти из телепроекта «Поговорим о семье».

*** Неделя супругов – это международное движение, созданное с целью поддержки авторитета семьи в обществе и утверждения ценности семьи и брака, как важнейшего общественного института.

По данным Госкомстата, в Украине в 2010 году каждый второй брак заканчивался разводом. За два месяца 2011 года в Украине зарегистрировано 33 тыс. 662 браков (2010 год - 30 тыс. 690), 10 тыс. 031 развод (2010 год — 20 тыс. 219). На протяжении 2010 года в Украине было зарегистрировано свыше 300 тысяч браков, что в среднем, превысило количество зарегистрированных разводов почти в 2,5 раза.