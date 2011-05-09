В Ивано-Франковске открыли кардиологический центр

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице состоялось открытие кардиологического центра, оснащенного ангиографом - аппаратом, с помощью которого проводится обследование кровяных и лимфатических сосудов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации.

На открытии городского кардиоцентра председатель ОГА Михаил ВЫШИВАНЮК отметил, что нынешнее событие является «началом старта для конкурса на лучшую поддержку развития медицины в городах и районах области».

По словам проректора Ивано-Франковского национального медицинского университета Нестора СЕРЕДЮКА, в новосозданном кардиоцентре будут оказывать помощь пациентам с обострением признаков сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении первых двух часов со времени возникновения у них симптомов. Медики центра смогут провести диагностику патологий сосудов и устранить их непроходимость, что даст возможность в будущем избежать дорогих операций и значительно сократить период реабилитации.

Ивано-Франковский городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС сообщил, что стоимость ангиографа составляет 22 млн. грн., аппарат приобретен за средства государственного бюджета. По его словам, лечиться в центре смогут жители всех населенных пунктов Прикарпатья.

Также власть планирует приобрести аппарат искусственного кровообращения для проведения операций по шунтированию и организовать обучение специалистов для работы в центре.