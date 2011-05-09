В Луцке составили вышитый рушник длиной 1070 метров

В Луцке «выстроили» вышитый рушник длиной 1070 метров. Это состоялось в рамках ІІ-го Всеукраинского фестиваля «Вышитые обереги единения», который проходит в Луцке и посвящен Дню Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, автор проекта – заслужен деятель искусств Украины Виталий ИВАНИЦКИЙ.

По информации организаторов, для участия в фестивале официально зарегистрировалось 180 лучан и гостей города, однако в действительности их вдвое больше. Участники акции, составив свои вышитые рушники вместе, выстроились в шеренгу от Театральной площади до перекрестка улиц Леси Украинка и Кривого Вала. Среди вышитых рушников были как аутентичные волынские, так и с новейшей импровизированной вышивкой, вышитые крестиком и гладью, одно -, двухцветные, свадебные, обрядовые и пасхальные. Многие участники принесли с собой старинные рушники.

Самому младшему из зарегистрированных участников всего 1 год 7 месяцев, самой старшей участнице - 87 лет. Именно у нее был самый длинный оригинально вышитый рушник длиной 15 метров.

В фестивале принимают участие представители как соседних с Волынью областей - Ровенщины, Львовщины, Тернопольщины и Франковщины, так и гости из Житомира, Днепропетровска, Донецка, Полтавы. Награждение победителей и участников состоится во время закрытия фестиваля.

На главной площади города - Театральной - работает также ярмарка и выставка вышитых рушников, мастер-классы по вышиванию, благотворительный аукцион по продаже вышитых рушников, собранные средства из которого будут переданы вышивальщицам с особенной судьбой.

Также многие жители Луцка украсили свои квартиры, дома, офисы, витрины магазинов вышитыми рушниками.