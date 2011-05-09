Несколько тысяч львовян приняли участие в экуменическом молебне

8 мая, во второй день празднования Дня Львова, в центре города на площади Рынок состоялся традиционный экуменический молебен, в котором приняли участие представители всех церквей и свыше двух тысяч верян.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня города для общей молитвы была вынесена Икона Львовской Богоматери.

«От имени общества и гостей города выражаем благодарность господину Борису ВОЗНИЦКОМУ (директору Львовской галереи искусств – УНИАН) за разрешение вынести на общий экуменический молебен Львовскую Богоматерью», - отметил городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ.

Справка УНИАН. Икона Львовской Богородицы является одной из наиболее интересных и самых загадочных достопримечательностей украинской церковной культуры. Символично, что даруя свою Милость и Материнскую опеку городу, Пресвятая Богородица Одигитрия на протяжении всей истории благословляла Своим благодатным присутствием все традиционные общества Львова - православную, поскольку была написанной в традиции и усилиями именно православного иконописца; католическую, ведь именно со времени освящения в Латинском кафедральном соборе имеем первую задокументированную ее дату; армянскую, поскольку на протяжении длительного времени армянские архиепископы хранили святыню. Сейчас икона находится в музейной часовне Львовской галереи искусств.