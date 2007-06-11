Бессмертный отдал Морозу 20 тысяч (платежка)

11 июня, председатель Центрисполкома партии “Наша Украина”, заместитель председателя Секретариата Президента Роман Бессмертный вернул Верховной Раде 20 тысяч гривен “депутатских”, которые пришли на его банковскую карточку “Правекс" банка.

Бессмертный снял эти деньги наличностью и через кассу “Диамантбанка" перечислил их в ВР, сообщает пресс-служба Нашей Украины.

Как известно, в пятницу, 8 июня, Роман Бессмертный сообщил, что проверил счет, на который, обычно, перечисляется депутатская зарплата, и сообщил, что на его счете зарплаты нет. “Впрочем, - заметил он, - действительно, на него перечислены 20 тысяч гривен за апрель-май. Это средства, которые не являются зарплатой, но выделяются на осуществление депутатских полномочий, так называемые “депутатские”.

“Они были перечислены на мой счет, невзирая на то, что 18 апреля я написал заявление о сложении депутатских полномочий”, - сообщил Бессмертный в пятницу, добавив, что в апреле-мае он не пользовался банковской карточкой, на которую, обычно перечисляют зарплату народного депутата. “Потому даже не мог себе представить, что депутатам, которые сложили полномочия, ВР перечисляла средства”, - сказал Бессмертный, 8 июня в комментарии сайту RAZOM.