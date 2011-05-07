На Лысогорском форте срезали 50 деревьев

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что на территории Лысогорского форта, который одновременно является и территорией Национального музея «Киевская крепость», и территорией Национального природного парка «Голосеевский», срезаны 50 деревьев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

Депутат рассказал, что обнаружили территорию с уже уничтоженными деревьями 5 мая сотрудники музея «Киевская крепость». На сегодня руководство музея готовит заявлении в Печерское отделение милиции, надеясь, что будет возбуждено уголовное дело, и виновники будут найдены.

«Лысогорский форт формально находится под двойной защитой. С одной стороны - это часть национального музея, с другой – это часть природного заповедника. Но даже двойная защита не помешала варварам уничтожить полсотни деревьев диаметром от 20 до 40 см», - акцентировал внимание А.БРИГИНЕЦ.

По его информации, в прошлом году из-за недостатка финансирования КГГА прекратила охрану этой территории. Это формально, по мнению А.БРИГИНЦА, дало возможность безнаказанно проникнуть на территорию и проводить там незаконное действия.

«Уничтожение деревьев произошло не выборочно, а на одной площади – около 2 га. Поскольку не известно, кто провел эти работы, то и не возможно установить причину сделанного. Один из вариантов, который усматриваю в этом действии, связан со строительством пресловутого моста Кирпы», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат сообщил, что один из путепроводов моста, по одной из версий, предполагалось провести в районе пострадавшего участка, предварительно уничтожив часть Лысой горы. «Потом, как мне казалось, такой вариант был отвергнут, но как планируют достраивать мост сегодня, я не знаю», - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Он допускает, что кто-то уговорил руководителей страны прибегнуть к разрушению исторического и экологического объекта. Но надеется на то, что это преступление не связано с планом строительства моста. В противном случае, можно будет говорить о возникновении новой горячей точки на карте Киева.