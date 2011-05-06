Двух инспекторов ППС поймали на подделке документов

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении двух инспекторов патрульно-постовой службы Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что в ноябре прошлого года эти стражи порядка составили заведомо неправдивые рапорты, внесли в них заведомо неправдивые сведения о якобы совершении гражданином мелкого хулиганства. Кроме того, один из инспекторов подделал от имени другого гражданина объяснение о том, что последний был свидетелем этого события.

"На основании поддельных документов человек, который в действительности правонарушения не совершал, привлечен к административной ответственности и подвержен административному аресту сроком на 5 суток, чем было существенно нарушено гарантированное Конституцией Украины право человека на свободу и личную неприкосновенность", - отметили в пресс-службе.