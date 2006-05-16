Черновецкий: богатые жертвы ”Элита-Центра” ничего не получат

Власти Киева не будут возмещать вклады богатых инвесторов «Элита-центр», но собираются решить вопрос тех, кто остался на улице в результате аферы.

Об этом сказал сегодня в интервью журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Проблема в том, что есть инвесторы, которые вложили деньги для заработка и это их риск. И никто ничего не возместит. Это богатые люди. Ничего страшного с ними не случится. Пусть они думают, куда они вкладывают и по каким ценам, потому что в «Элита-центр» все-таки продавались квартиры в 2 раза дешевле, чем в аналогичных других организациях», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Что же касается «обездоленной части» тех, кто вложил деньги в «Элита-центр», то, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на сегодняшний день первоочередным является вопрос размещения бесплатно этих семей в помещениях гостиничного типа. Мэр сообщил, что им уже дано соответствующее распоряжение одному из его замов. По информации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, люди там будут жить до тех пор, пока вопрос с возмещением компенсации пострадавшим не будет решен. При этом он подчеркнул, что считает, что у инвесторов не было «никаких шансов (получить компенсации), если б я не пришел. Но мы будем его решать исходя из проблем людей, которые оказались на улице». Доля этих людей, по его словам, «хорошая». В разговоре с журналистами он также исключил возможность повторения аналогичной аферы, поскольку уже предпринимаются руководством города соответствующие меры. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что уже обратился в Нацбанк Украины с тем, чтобы банки прекратили финансировать такого рода строительство и в дальнейшем несли полную ответственность за любые инвестиционные договора. «Пусть сами проверяют что это за фирмы, как обстоят их дела и только после этого выдают кредит. Я думаю, что этот вопрос мы решим на совместном совещании с Владимиром СТЕЛЬМАХОМ», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. К этому он добавил, что на днях планирует также дать задание правоохранительным органам выяснить кто стоит за каждой из строительных компаний в городе. «С каждым днем мы будем усиливать контроль», - отметил мэр Киева.

Справка УНИАН. 28 апреля в Шевченковском райсуде Киева началось рассмотрение дела обманутых инвесторов «Элита-центра». Вкладчики обвиняют в бездеятельности Государственную комиссию регулирования рынков финансовых услуг.

Вкладчики убеждены, что в скандале виновны в первую очередь государственные органы, которые не только не оградили инвесторов от мошенничества, а даже своевременно не отреагировали на их беду.

В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученную мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.