Швейцария передаст Сумской области гуманитарной помощи на 1 млн. грн.

В Сумах 4 мая состоится торжественная передача гуманитарной помощи от швейцарского объединения «Help Point Sumy».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации.

В частности, делегация швейцарской организации передаст для Сумской области 120 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью 1 млн. грн.

Как заверила заместитель председателя Сумской ОГА Тамара ІЩЕНКО, распределение гуманитарной помощи будет осуществляться прозрачно. Больничные заведения Сумской области получат мебель, функциональные кровати, медицинские материалы и инструменты, лабораторное оборудование. Для пожарников предусмотрено спасательное оборудование, инструменты, одежда и обувь. Компьютерная и бытовая техника, канцтовары, хозяйственные принадлежности и посуда, игрушки, одеяла будет распределена между дошкольными, общеобразовательными и интернатными заведениями. Во время распределения помощи приоритет будет предоставляться сельской социальной сети области, добавила Т.ИЩЕНКО.

Делегация из Швейцарии будет находиться в Сумской области на протяжении пяти дней.

Как сообщал УНИАН, за период сотрудничества с швейцарской организацией «Help Point Sumy» Сумская область уже получила гуманитарной помощи на сумму 2 млн. евро. Первую помощь – пожарный и патрульный автомобили – регион получил еще осенью 2004 года. С того времени ежегодно в Сумы доставлялись гуманитарные грузы под названием «Конвой».