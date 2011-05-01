Китай подвинет Россию и Запад в орбите экономических интересов Украины?

Внешнеэкономическая политика Украины из «двухвекторной» превратилась в «трехвекторную» с включением в орбиту экономических интересов Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил на пресс-конференции в Киеве председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Во времена КУЧМЫ были 2 главных вектора - Запад и Россия. Нужно было искать баланс между двумя этими направлениями. Сейчас формируется третий угол этой многовекторности – Китай. Активные контакты в апреле с высокими представителями КНР, визит АЗАРОВА в Китай, приезд китайских руководителей в Украину свидетельствуют о том, что Китай для нас сейчас становится одним из главных стратегических партнеров», - сказал эксперт.

В то же время, по мнению В.ФЕСЕНКО, растет актуальность «каспийского вектора». «Сейчас Президент Украины находится в Азербайджане, но немногие обратили внимание, что первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в начале апреля находился в Туркменистане. Украина хочет вернуться на туркменский рынок энергоносителей, потому что он был бы дешевле и привлекательнее для нас», - сообщил руководитель Центра прикладных политических исследований.

Также, по словам В.ФЕСЕНКО, основная дискуссия апреля разворачивалась вокруг выбора главного вектора внешнеэкономической интеграции: создание зоны свободной торговли с ЕС или вхождение в Таможенный союз (Россия, Беларусь, Казахстан). «ЯНУКОВИЧ и украинское правительство пытаются найти определенный компромисс между нашими интересами и нашими отношениями с ЕС и с россиянами. Пока еще – это главный приоритет – будем создавать зону свободной торговли с ЕС, а с россиянами хотим найти баланс интересов по формуле «3+1». То есть, не вступая в Таможенный союз, все же договориться об определенном привилегированном режиме», - объяснил он.

Как заявлял ранее первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, который назначен национальным координатором Украины по вопросам сотрудничества в рамках СНГ, Украина готова искать компромисс относительно соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом уже до конца этого года. Соответствующее соглашение собираются ратифицировать в 2012 году.