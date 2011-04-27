В аэропорту "Борисполь" нужны места для молитвы

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает создать в международном аэропорту «Борисполь» специальные молитвенные места.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующее обращение А.ФЕЛЬДМАНА поступило на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины.

В своем обращении депутат отмечает, что, несмотря на постоянный рост числа религиозных паломников, в крупнейшем украинском международном аэропорту «Борисполь» до сих пор отсутствуют специализированные места, где верующие могли бы совершить молитву, воспользовавшись религиозной литературой, предметами культа и ритуала, а также принять пищу в соответствии с религиозными предписаниями.

А.ФЕЛЬДМАН предлагает рассмотреть возможность создания таких специализированных молельных мест в ходе проводимого строительства и реконструкции аэропорта.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, для каждого верующего, в независимости от принадлежности к религии и конфессии, имеет большое значение молитва в пути, особенно в период крупных религиозных праздников и важных жизненных событий.

Кроме того, считает депутат, строительство молельных мест в аэропорту «Борисполь» будет способствовать развитию религиозного туризма в Украину, поскольку на территории нашей страны расположены святые места иудеев и христиан, куда также ежегодно приезжают десятки тысяч паломников со всего мира.