Насколько подорожает метро в Киеве, даже его начальник не знает

Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ не назвал журналистам возможный новый тариф на проезд в подземке.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой же всё-таки тариф предлагает метрополитен, П.Мирошников сказал, что выполненные специалистами предприятия расчёты сейчас проходят независимый аудит. Он также отметил, что эти расчёты были сделаны ещё до того, как он был назначен на должность руководителя метрополитена. Ссылаясь на эти обстоятельства, П.Мирошников отказался назвать даже вероятные размеры тарифа.

«Я его сегодня не буду озвучивать только потому, что не уверен, что этот тариф рассчитан верно», - сказал он. По мнению П.Мирошникова, назвать сегодня точную цифру с его стороны будет, «по меньшей мере, безответственно, и это будет даже неправда». «Называть вам сегодня какие-то данные я сегодня не буду только потому, что я за них пока не могу отвечать», - прибавил он.

При этом П.Мирошников отметил, что если тариф в этом году не будет изменен, то руководство метрополитена выйдет с предложением к городским властям «о дофинансировании Киевского метрополитена в размере приблизительно 240-250 млн. грн.» дополнительно к тем приблизительно 140 млн., которые предприятие получает в плановом порядке.

Как сообщал УНИАН, 6 июня газета «Киевские Ведомости» написала с ссылкой на начальника Главного управления ценовой политики КГГА Василия ЯСТРУБИНСКОГО, что руководство столичного метрополитена обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением повысить тарифы на проезд. Он не уточнил, какое именно повышение тарифа предлагается, но отметил, что себестоимость одной поездки, по расчетам метрополитена, составляет 1,01 грн. Сейчас госадминистрация изучает эти расчеты, их достоверность, а также намерена изучить финансово-экономическое состояние предприятия, прибавил В.Яструбинский.