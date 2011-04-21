Азаров: Тимошенко уже попробовала разорвать газовый контракт

Украина будет выполнять условия газового контракта от 19 января 2009 года до тех пор, пока не удастся договориться с Россией об их изменении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на семинаре представителям региональных СМИ.

«Мы будем его (контракт - УНИАН) выполнять до тех пор, пока не договоримся с Россией о пересмотре этого кабального, еще раз подчеркиваю, для Украины договора, который сформировал негативные тенденции, в том числе и в развитии нашей украинской экономики», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина, по условиям контракта, не может отменить его в одностороннем порядке.

При этом премьер подчеркнул, что если Украина все-таки решится на разрыв контракта, то это приведет к серьезным последствиям.

«Возникает вопрос: ну а, в принципе, можем мы его разорвать? Можем, конечно, как и любое соглашение международное. Но можем ли мы так действовать? Уже один раз они (правительство Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) попробовали в декабре-январе разорвать эти соглашения, и заморозили Европу и свою страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ заявил, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».

При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

20 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.