Цушко уже встаёт на ноги

Состояние здоровья министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО улучшилось.

Об этом сообщает радио "Эра" со ссылкой на руководителя Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константина СТОГНИЯ.

"Министр уже становится на ноги", - отметил он.

При этом К.СТОГНИЙ добавил, что В.ЦУШКО общается по телефону по рабочим вопросам. Также К.СТОГНИЙ допустил, что в ближайшее время поедет в Германию, чтобы лично пообщаться с министром.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.