Цушко уже встаёт на ноги
20:46, 06 июня 2007Общество
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...и общается по телефону по рабочим вопросам
Состояние здоровья министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО улучшилось.
Об этом сообщает радио "Эра" со ссылкой на руководителя Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константина СТОГНИЯ.
"Министр уже становится на ноги", - отметил он.
При этом К.СТОГНИЙ добавил, что В.ЦУШКО общается по телефону по рабочим вопросам. Также К.СТОГНИЙ допустил, что в ближайшее время поедет в Германию, чтобы лично пообщаться с министром.
Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.
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