В автосервисе нашли гранаты и десяток разобранных машин без документов

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области обнаружили в автосервисе, расположенном неподалеку от торгового центра «Метро», две гранаты и тротиловую шашку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, эти средства поражения находились в складском помещении мастерской и были спрятаны между запчастями. Оперативники СБУ передали гранаты сотрудникам взрывотехнической службы МВД.

Вместе с тем, во время осмотра территории и помещений сервиса правоохранители обнаружили два мотоцикла BMW и HONDA, около десяти разобранных авто и автомобиль «Ниссан» без документов. На момент их обнаружения владелец автосервиса не смог четко объяснить, кому они принадлежат.

Сейчас соответствующими органами принимаются меры по выяснению происхождения этих транспортных средств и установление их владельцев.