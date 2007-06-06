Президент подписал Закон „Об амнистии”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон „Об амнистии”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Верховная Рада Украины подтвердила результаты голосования по законам Украины, принятым парламентом в период с 3 апреля по 29 мая 2007 года, в том числе Закон Украины об амнистии (19.04.2007) № 955-V.

Закон разработан для законодательного обеспечения в текущем году составляющей части правового института прощения государством лиц, совершивших преступные деяния.

Законом предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые наиболее незащищены в социальном плане. А именно: на несовершеннолетних, женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов или родителей, которые являются инвалидами первой группы и нуждаются в постороннем досмотре, беременных женщин, лиц преклонного возраста, ветеранов войны, инвалидов и т.д.

Основными критериями для применения амнистии является: незначительная общественная опасность деяний, которые совершило лицо, отбывающее наказание; объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и тому подобное), которые существенно снижают опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания; значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент объявления амнистии.