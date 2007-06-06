СБУ проверяет информацию о возможном покушении на Тимошенко

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможном покушении на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сегодня на брифинге.

Она отметила, что СБУ, в соответствии со своими функциями, проверяет любую информацию о возможных покушениях.

«Мы ее (информацию в отношении Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) проверяем, - сказала пресс-секретарь СБУ.

Как сообщалось, 4 июня ряд электронных СМИ распространил информацию, что якобы на лидера БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО было совершено покушение. Ю.ТИМОШЕНКО якобы находилась во дворе Секретариата Президента, когда в нее выстрелил снайпер.

Позже начальник службы Госохраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ категорически опроверг факт покушения на Ю.ТИМОШЕНКО.