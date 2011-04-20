Директор МАГАТЭ считает, что мир не откажется от ядерной энергетики
11:13, 20 апреля 2011Общество
702 0
Говорит: это экологическая энергия
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия АМАНО считает, что мир не откажется от ядерной энергетики, поэтому подчеркивает необходимость увеличивать безопасность ядерных объектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Чернобыле на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Генеральным секретарем ООН Пан Ги МУНОМ.
«Нам нужна энергия, чистая энергия», - сказал Ю.АМАНО.
Он заметил, что ядерная энергия является более экологической, поэтому страны не откажутся от ее использования.
В то же время, Ю.АМАНО считает, что от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима-1» следует вынести уроки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter