Янукович распорядился готовить сани

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Владимиру РЫБАКУ, министру жилищно-коммунального хозяйства Александру ПОПОВУ и министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ в ближайшее время рассмотреть все вопросы, касающиеся подготовки предприятий к отопительному сезону 2007-2008 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал, открывая сегодняшнее заседание Кабинета Министров.

“Я знаю, что кое-кто не занимался этими вопросами, как это надо, а следил, чем тут закончится в Киеве эта потасовка политическая. А я предупреждал, что каждый должен заниматься своими делами – политики заниматься политикой, а те, кто в исполнительной власти – выполнять свои обязанности”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.