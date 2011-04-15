Число «упрощенцев» в 2010 году сократилось почти на треть

Количество предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, в 2010 году сократилось на 400 тыс. и на 1 января т.г. составило 1 млн.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«По официальной статистике, которая была в январе, но потом куда-то исчезла с сайта Государственной налоговой службы, если на 1 января прошлого года плательщиков единого и фиксированного налога было 1,4 млн., то на 1 января этого года подали заявки на единый налог только 1 млн. То есть 400 тыс. предпринимателей только в прошлом году остались без официальной работы», - отметила она.

В то же время, по словам О.ПРОДАН, эти 400 тыс. предпринимателей не перестали вести свою деятельность.

Массовую сдачу свидетельств плательщиков единого налога отмечает и председатель Союза предпринимателей, арендаторов и собственников Сумской области Светлана ИЧЕНСКАЯ. «В Сумах с 1 января нынешнего года закрыли свою деятельность 3 тыс. физлиц-предпринимателей, а открылись – 250… У нас начинаются небольшие препятствия со стороны налоговой, все это ведет к тому, чтобы создать барьер, не дать предпринимателю закрыть свой бизнес», - сказала она.

Одна из главных причин сокращения малого бизнеса – высокий социальный взнос, отмечают предприниматели.

«Малый бизнес сознательно заталкивается в тень, и новых рабочих мест не появляется. Все это нарушает экономическую безопасность страны», - считает С.ИЧЕНСКАЯ.