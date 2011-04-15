Служба внешней разведки нашла в своих архивах письмо Винниченко

Служба внешней разведки Украины передала Институту литературы имени Тараса Шевченко оригинал рукописного письма известного писателя, художника, политического и государственного деятеля времен Украинской Народной Республики Владимира Винниченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СВР, указанное письмо был обнаружено в отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки в процессе проведения комплексных мероприятий, направленных на пересмотр грифов секретности архивных материальных носителей информации.

Письмо написано карандашом на 7 страницах, датировано 2 февраля 1928 года и было отправлено из Парижа в редакцию журнала “Українські Вісти”. В нем автор ведет полемику с литературными критиками вокруг оценок его романа “Сонячна машина”.

Заместитель директора Института литературы им. Шевченко Сергей ГАЛЬЧЕНКО после получения этого письма отметил, что при отсутствии в Украине архива В.Винниченко, в частности оригиналов рукописей его произведений, переданный документ имеет историко-культурное значение, составляет практическую ценность для отечественных филологов, литературоведов, текстологов и будет использоваться в научной, исследовательской и преподавательской деятельности.

Передача документа состоялась в помещении историко-мемориального музея Михаила Грушевского в рамках экспонирования здесь выставки картин В.Винниченко.

*** Над романом “Сонячна машина” В.Винниченко работал с 1921 года по 1925 год с некоторыми перерывами. Из-за предубежденного отношения к украинской литературе за рубежом В.Винниченко возлагал большие надежды на издание романа "Сонячна машина" в Украине. В 1928 году роман вышел сразу в двух издательстве – Государственном издательстве Украины и в кооперативном издательстве "Рух" со следующим переизданием в 1930 году. Появление романа "Сонячна машина" на книжном рынке стало заметным событием в Украине. Несмотря на то, что советская партийная критика негативно оценила роман из-за отсутствия позитивного показа социалистической действительности и в целом социальной проблематики, окрестив автора "мелким буржуем", произведение в кругах украинской интеллигенции и студенческой молодежи имело большой успех.