Российский олигарх заплатил Стингу за один час миллион долларов

В минувшие выходные на частное выступление в Москву прилетал популярный британский певец Стинг. За часовой концерт певец получил огромный гонорар.

Как стало известно, Стинга пригласили выступить на вечеринке у олигарха. По слухам, гонорар артиста составил около миллиона долларов, сообщает "Комсомольская правда".

В Москве артист провел два дня. За это время Стинг успел посмотреть площадку для своего июльского выступления. 26 июля певец вновь приедет в Россию, чтобы дать концерт для массового зрителя в "Олимпийском".

Напомним, что Стинг не первый выступает в Москве для олигарха. Так, на рождественские праздничные дни Москву по приглашению российского олигарха посетил известный певец Робби Уильямс. Его гонорар за концерт составил около 2 млн долларов.

Также на одной из вечеринок в российской столице зимой выступала американская певица Анастасия - по слухам, она заработала 800 тыс. долларов.