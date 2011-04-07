ВР приняла антикоррупционный закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

За принятие данного решения проголосовали 277 народных депутатов из 322 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый закон четче определяет круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения. Так, в число таких субъектов дополнительно включены Председатель, заместитель Председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, члены Высшего совета юстиции, члены Центральной избирательной комиссии. Таким образом, к кругу субъектов ответственности за коррупционные правонарушения закон относит Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его Первого заместителя и заместителя, Премьер-министра Украины, Первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета Министров Украины, и их заместителей, Председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым; народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и тому подобное.

Закон также устанавливает ограничения (использование служебного положения, получение подарков, работа близких лиц, финансовый контроль) для должностных лиц юридических лиц публичного права, получающих заработную плату за счет государственного или местного бюджетов.

В законе вводится положение, определяющее конфликт интересов на публичной службе и порядок его урегулирования. Предусмотрено принятие мер лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, к недопущению возможности возникновения конфликта интересов. Такое лицо также обязано сообщить непосредственному руководителю (при его наличии), организации по месту работы, органу, на который возлагается проведение специальной проверки такого лица, о наличии личных интересов или обстоятельств, которые могут привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению им своих должностных обязанностей.

Закон четко определяет понятие "близкие лица". В частности, к близким лицам относятся: супруги, дети, родители, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители, усыновленные, а также другие лица, совместно проживающие, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности с субъектом ответственности за коррупционные правонарушения. Также дано определение "члены семьи»: лица, состоящие в браке, их дети, лица, находящиеся под опекой и на попечении, другие лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности, в том числе лица, совместно проживающие, но не находящиеся в браке. При заполнении декларации субъектом ответственности за коррупционные правонарушения члены семьи должны быть внесены в нее.

Закон также устанавливает образец бланка декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В этом бланке предусмотрено представление сведений о зарубежном имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Кроме того, закон защищает гарантированное Основным Законом государства право на свободу заниматься предпринимательской деятельностью и исключает физические лица - предпринимателей из числа тех, кто может быть привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения. Закон также конкретизирует условия, когда на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах могут распространяться ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Таким образом, ограничения, предусмотренные проектом Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", будут распространяться на членов окружных/территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах лишь на время выполнения ими своих функций.

Закон четко определяет круг субъектов, которые могут осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом. При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины. Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему специализированными прокурорами.

В Законе предусмотрено, что органам государственной власти, органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц бесплатно имущество и услуги. Законом четко определен правовой режим подарка (пожертвования). Кроме того, предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда получение подарка запрещается. В частности, согласно статье 718 Гражданского кодекса Украины подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель обладает или которые могут возникнуть у него в будущем. Предложенная норма устанавливает запрет, в частности, на подарки от юридических и физических лиц за решения, которые принимаются в их интересах, а также если лицо, делающее подарок, является подчиненным лицом. Запрет также распространяется на все случаи получения подарка в связи с использованием лицом служебных полномочий и связанных с этим возможностей.

Разрешается получение подарка, стоимость которого не превышает 50 процентов минимальной заработной платы. При этом ограничения в стоимости подарка не распространяется на подарки от близких лиц, а также на случаи получения общедоступных скидок на товары, услуги, общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы.

Новелла данного законопроекта в том, что подарки, полученные лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, как подарки для государственных органов или органов местного самоуправления являются соответственно государственной или коммунальной собственностью. Таким образом, все полученные должностным лицом подарки должны быть переданы государству или органу местного самоуправления. В случае нарушения этого правила действия должностного лица могут расцениваться как присвоение государственного имущества. В таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности в определенном уголовным законодательством порядке.

Данным законом устанавливаются ограничения на непосредственное подчинение или пребывание в непосредственном подчинени в связи с выполнением полномочий близким лицам. Это ограничение касается Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его Первого заместителя и заместителя, Премьер-министра Украины, Первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав Кабинета Министров Украины, и их заместителей, Председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председатели Совета министров Автономной Республики Крым и тому подобное.

Законом предусматривается прямой запрет отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено законом, предоставлять недостоверную или не в полном объеме информацию.

Законом предусматривается ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, - единой базы данных, в которой будут сосредоточены сведения обо всех лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Закон вступает в силу 1 июля 2011 года, кроме положения о декларировании расходов, которое вступает в силу с 1 января 2012 года.