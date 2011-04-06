Парламент разрешил закрывать сельские школы
04:28, 06 апреля 2011Общество
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Мораторий отклонили
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений в сельской местности».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 75 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, Партия регионов - 4, „Батькивщина” - 25, НУ-НС - 12, коммунисты - 25, „Реформы” - 5, Народной партии - 1, внефракционные - 3.
Данным проектом постановления предусматривалось продлить мораторий до 19 декабря 2011 года.
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