Таможенник сломал обе ноги, убегая от СБУ
02:36, 06 апреля 2011Общество
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Сообщает Одесское управление
В Одессе в момент задержания сотрудниками СБУ за получение взятки таможенник выпрыгнул из окна второго этажа здания таможенного поста «Одесса-грузовой» и сломал обе ноги.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ, уточнив, что «инспектор службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни был изобличен на рабочем месте в получении взятки в размере 2,5 тыс. долларов».
Вызванная на место происшествия бригада "скорой помощи" увезла пострадавшего в больницу в сопровождении конвоя.
По информации пресс-службы Южной таможни, администрация инициировала увольнение задержанного за взяточничество из таможенных органов.
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