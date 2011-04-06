Таможенник сломал обе ноги, убегая от СБУ

В Одессе в момент задержания сотрудниками СБУ за получение взятки таможенник выпрыгнул из окна второго этажа здания таможенного поста «Одесса-грузовой» и сломал обе ноги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ, уточнив, что «инспектор службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни был изобличен на рабочем месте в получении взятки в размере 2,5 тыс. долларов».

Вызванная на место происшествия бригада "скорой помощи" увезла пострадавшего в больницу в сопровождении конвоя.

По информации пресс-службы Южной таможни, администрация инициировала увольнение задержанного за взяточничество из таможенных органов.