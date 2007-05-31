Курортный сезон в Евпатории откроется рекордом Гиннесса

Курортный сезон в Евпатории (Крым) откроется презентацией уникального туристического маршрута "Малый Иерусалим".

"Открытие курортного сезона в Евпатории обещает стать самым необычным за всю историю этого праздника", - отметили УНИАН в пресс-службе Совета министров Автономной Республики Крым. Городские власти приурочили к открытию курортного сезона в Евпатории презентацию уникального туристического маршрута в старой части города. Там на площади в 2,5 гектаров расположено множество храмов различных конфессий. Отсюда и название маршрута - "Малый Иерусалим".

Его презентация пройдет вечером 9 июня у крепостных ворот средневекового Гезлева (в средние века Гезлевом называлась нынешняя Евпатория - УНИАН). "Живые скульптуры исторических персонажей, танцы дервишей, гарем с евнухами, город мастеров, золотой осел, царская карета - на маршруте гостей ждет масса сюрпризов и возможность окунуться в средневековую историю", - обещают евпаторийские власти.

В ходе праздника также планируется установить рекорд на самую массовую пешеходную экскурсию. Для этого в Евпаторию приглашены представители Книги рекордов Гиннеса в Украине.

Дополнят презентацию "Малого Иерусалима" театрализованное представление и концертная программа национальных коллективов.