От отравления газом один человек погиб, шестеро госпитализированы
11:48, 03 апреля 2011Общество
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Трагедия в Харьковской области
В селе Песчанка Красноградского района Харьковской области в частном жилом доме, предварительно от отравления природным газом погиб 1 человек и 6 человек пострадали (из них один ребенок 2010 г.р.).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пострадавшие госпитализированы в больницу города Харькова и города Красноград. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.
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