Наша Украина: сначала законы, потом - заявления

“Наша Украина” продемонстрирует заявления о сложении депутатских полномочий только после того, как в Верховной Раде будут приняты все законопроекты, необходимые для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Рассказывая о договоренностях в ходе последних переговоров на самом высоком уровне, В.КИРИЛЕНКО отметил, что их реализация будет зависеть от того, зайдут ли депутаты от коалиции в сессионный зал и начнут голосовать на заседании, запланированном на 22.00.

“Если начнут голосовать, то значит, договоренности между Президентом и премьером будут реализованы. Они были (договоренности - УНИАН) и являются конструктивными”, - сказал В.КИРИЛЕНКО, напомнив, что встреча завершилась приблизительно в 21.30.

“Если сейчас будет деструктив со стороны левых фракций - коммунистов и социалистов – значит, будем работать дальше”, - сказал В.КИРИЛЕНКО, не объяснив, что он имеет в виду.

Отвечая на вопрос, согласован ли вопрос об оглашении заявлений о сложении полномочий перед голосованием, В.КИРИЛЕНКО спросил: “Что, сначала распустить Верховную Раду, а затем принимать закон о выборах? Так не бывает”. Он подчеркнул, что заявления все есть, и никто из 65 депутатов фракции не обращался к нему с просьбой аннулировать свое заявление. В.КИРИЛЕНКО пообещал, что все эти заявления будут зарегистрированы в отделе кадров как только будут проголосованы все необходимые законы.

На замечание журналистов, что председатель ВР Александр МОРОЗ просил это сделать сегодня, В.КИРИЛЕНКО подчеркнул: “Мало что МОРОЗ просил. Мы эти заявления продемонстрируем всем, кто желает, но после того, как будут проголосованы все вопросы, определенные в протоколе №1 совместного заявления Президента, премьера и председателя ВР”.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что “Наша Украина” сегодня будет обращаться к коалиции с просьбой отменить свое сегодняшнее решение о назначении судей на административные должности Высшим советом юстиции.