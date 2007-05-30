СБУ ищет, кто и как похлопотал о судебном решении для Пискуна
Сообщает пресс-служба Службы
Служба безопасности Украины осуществляет проверку в связи с информацией о якобы давлении на отдельных судей Соломенского районного суда Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным пресс-центра, проверка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины по факту вынесения возможного неправосудного решения и использования заведомо поддельного документа отдельными судьями Соломенского районного суда Киева.
В рамках предусмотренной законом проверки берутся объяснения у должностных лиц суда и истребуются необходимые документы в установленном порядке.
По результатам проверки СБУ примет определенные Уголовно-процессуальным кодексом Украины решения.