Киселев обещает стоять, если будет напряжение

Около 70 депутатов от коалиции, которые сейчас находятся в здании Генеральной прокуратуры Украины, намерены при любых условиях не пропускать в Генпрокуратуру Виктора ШЕМЧУКА, назначенного Президентом на должность в.и.о. генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле центрального входа в Генпрокуратуру заявил народный депутат V созыва от Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

По его словам, «даже если будет решение Апелляционного суда (о законности освобождения Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора – УНИАН), мы ШЕМЧУКА в прокуратуру не пустим. Физически не пустим, поскольку Президент должен был обратиться в Верховную Раду (за согласием на увольнение С.ПИСКУНА – УНИАН)».

При этом В.КИСЕЛЁВ отметил, что депутаты собираются находиться в Генпрокуратуре до тех пор, пока напряженность вокруг этого государственного органа не спадет. «Если будет напряжение - мы будем стоять», - сказал В.КИСЕЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должности генпрокурора С.ПИСКУНА и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым В.ШЕМЧУКА.

25 мая Соломенский районный суд г. Киева приостановил действие указа Президента об освобождении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора до решения дела по существу.

28 мая Секретариат Президента обжаловал в Апелляционном суде это решение Соломенского райсуда.

29 мая Киевский апелляционный административный суд принял решение об обеспечении иска Президента и отменил решение Соломенского райсуда, согласно которому С.ПИСКУН был восстановлен в должности генпрокурора.

В тот же день В.ШЕМЧУК, комментируя это судебное решение, предположил, что 30 мая его представят аппарату Генеральной прокуратуры.