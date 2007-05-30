Цены на хлеб вырастут, но скакать не будут

Вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор СЛАУТА исключает резкий скачок цен на хлеб из-за засухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

“Наверное, как и на все, цены понемногу растут... Но скачков не будет. Это недопустимо”, - сказал В.СЛАУТА.

*** По оценкам ряда экспертов, валовой сбор урожая в Украине в текущем году сократится на 20-30% из-за засухи.

«Минимум 20% ожидаемого урожая не будет… А возможно, и до 30.%… Это при том, что сама урожайность останется на том уровне, как ожидали вначале. Если при этом еще будет неблагоприятная погода летом и будет снижаться сама урожайность культур, тогда возможно будет еще снижение валового сбора», - сказала начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК.

По словам М.КОЛЕСНИК, в ряде областей погибло около 30% посевов сахарной свеклы - погибли или не взошли.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 24 мая пересеву подлежит 400 тыс. га площадей, из которых 43 тыс. га уже пересеяно.

Справка УНИАН. По данным Министерства аграрной политики Украины, на 23 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8,1 млн. га или 102% от прогноза. Завершен сев кукурузы на зерно, посеяно 2,1 млн. га (109%), ведется сев поздних крупяных культур: гречиха посеяна на площади 270 тыс. га (78%), просо - 86 тыс. га (71%), рис - 21 тыс. га (96%). Подсолнечник посеян на площади 3,2 млн. га (99%), соя - 579 тыс. га (83%), яровой рапс - 143 тыс. га (104% от плана).

Ранее МинАП прогнозировало урожай зерна в 2007 году на уровне 38 млн. тонн, в т.ч. урожай пшеницы - 17,7 млн. тонн, ржи - 708 тыс. тонн, ячменя - 9,8 млн. тонн, кукурузы - 7,2 млн. тонн и 2,5 млн. тонн других культур.