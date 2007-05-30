Дядьки в амуниции шокировали Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ настаивает на освобождении Василия ЦУШКО от должности министра внутренних дел за избиение “Беркутом” футбольных фанов на трибунах спорткомплекса «Олимпийский» 27 мая во время решающего матча Кубка Украины по футболу «Динамо»-«Шахтер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, “если что-то случается один раз - это случайность, если дважды - это уже тенденция, трижды – закономерность. На прошлой неделе спецподразделение «Беркут» отметилось дважды. И я не хочу, чтобы был третий случай”.

Лидер БЮТ напомнила, что “в первый раз «Беркут» во главе с министром внутренних дел, социалистом В.ЦУШКО, выломал двери в Генеральной прокуратуре. Во второй - поработал дубинками по головам футбольных фанов на трибунах спорткомплекса «Олимпийский».

“Я с ужасом наблюдала за кадрами, которые были показаны во всех новостях как на украинских, так и на зарубежных телеканалах. Дядьки в амуниции и шлемах дубасили беззащитных болельщиков. Большая часть пострадавших фанатов «Динамо» - это подростки. Представители “Беркуту” били всех, кто попадался на их пути, независимо от того, были в руках болельщиков факелы или нет. Били даже молоденьких девушек, которые не оказывали сопротивления двухметровым дядькам. Если так пойдет и дальше, то скоро «Беркут» будет воевать с непослушными воспитанниками дошкольных заведений”, - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила возмущение по поводу того, что пресс-служба МВД распространила информацию о том, что все происходило в рамках закона. “Какого, хотелось бы спросить, закона? Страшно даже подумать, на что «Беркут» может быть готов, если возникнет еще одна подобная ситуация. Или на стадионе, или на майдане, или в каком-нибудь государственном учреждении”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, В.ЦУШКО “сделал все, чтобы внутренние войска своевременно не попали в Киев”. Лидер БЮТ считает, что “если бы там были подразделения, которые имеют опыт работы в аналогичных ситуациях во время матчей, то такой беды не произошло бы”.

Фракция БЮТ требует, чтобы виновники избиения были наказаны, отметила Ю.ТИМОШЕНКО. По убеждению БЮТовцев, если В.ЦУШКО останется в должности, то “болезнь вседозволенности охватит всю милицию, которая показала себя во всей красе во время избиения футбольных болельщиков”.

“Остановить опасность нужно немедленно, потому что у отечественных правоохранителей, которые запятнали себя, должно быть время для того, чтобы трезво оценить сделанное. Чтобы на чемпионате Европы по футболу «Евро-2012», который будет проходить в Украине, не пришлось извиняться за подобное перед иностранными государствами”, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.