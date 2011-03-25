ГАИ пишет протоколы на 10 участников АвтоМайдана

ГАИ составляет протоколы в отношении 10 участников протестного автопробега предпринимателей за нарушение правил парковки на Европейской площади в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Эти админпротоколы в последующем будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству, добавили в милиции.

В целом, по данным ОСО, в массовом мероприятии предпринимателей на Европейской площади в центре столицы приняли участие около 150 человек. По данным столичной ГАИ, в мероприятии приняли участие предприниматели на 89 автомобилях. Из регионов в Киев прибыли 74 автомобиля с участниками.

Около 14 часов мероприятие закончилось, участники разошлись. Во время акции нарушений общественного порядка не зафиксировано, проинформировали в киевской милиции.

Как сообщалось, сегодня на Европейской площади прошел митинг предпринимателей в рамках акции «Автомобильный марш протеста по Украине».

Как передавал корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 500 предпринимателей и их сторонников.

Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с запада и Востока Украины - из Львова и Луганска - под лозунгом: «Отбери в олигархов Украину, верни ее гражданам!».

Своей акцией участники автопробега призывали защитить Конституцию, прекратить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.