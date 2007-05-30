Мороз обвиняет Ющенко в нарушении договоренностей

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в нарушении договоренностей относительно проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня во время встречи с членами специальной делегации Европейского парламента во главе с Адрианом СЕВЕРИНОМ.

В частности, по словам председателя ВР, это касается вмешательства в деятельность судебных и правоохранительных органов, продолжения практики массового назначения судей и руководителей правоохранительных органов на административные должности вопреки Конституции Украины и решениям Конституционного Суда Украины, «использования должности исполняющего обязанностей генпрокурора, что не предусмотрено Конституцией».

Как утверждает А.МОРОЗ, Управление государственной охраны Украины блокирует работу Конституционного Суда Украины, шантажирует судей суда, требуя от них не принимать участия в заседаниях.

Такая ситуация, считает А.МОРОЗ, связана с тем, что Президент Украины обеспокоен возможностью признания Указов о досрочном прекращении полномочий парламента не отвечающими Основному Закону, «потому что они действительно не отвечают Конституции».

Председатель Верховной Рады Украины отметил необходимость возвращения Президента Украины «в конституционное русло». По его словам, для роспуска парламента необходимы законные основания, которыми может быть только сложение полномочий 151 депутатом. «Пока не будут осуществлены эти процедуры, никто не может говорить о прекращении полномочий Верховной Рады», - заявил А.МОРОЗ.

Верховная Рада Украины, по словам ее руководителя, работает на основе Конституции, и сколько она будет работать, зависит от того, когда депутаты-оппозиционеры сложат свои полномочия.

При этом он подчеркнул, что парламент «ни на йоту не уклонится от норм Конституции и правового поля».

В свою очередь А.СЕВЕРИН отметил, что «как парламентарии и как демократы мы считаем, что парламент является важнейшим институтом государства». По его словам, визит делегации связан с событиями в Украине и необходимостью «разобраться в реальной ситуации».

По мнению А.СЕВЕРИНА, Украина сама должна найти выход из этой сложной ситуации. «Но необходимо способствовать скорейшему вхождению Украины в европейское сообщество», - сказал он.