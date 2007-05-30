Регионалы давят на судью апелляционного админсуда?

Исполняющий обязанности главы Киевского апелляционного административного суда Анатолий Денисов заявляет о давлении на суд со стороны представителей Партии регионов. Об этом он сообщил в интервью «Главреду».

По его словам, сегодня утром в его кабинет ворвались народные депутаты от ПР Юрий Чмыр и Валерия Матюха, которая представилась как член парламентского комитета по правосудию. «Сегодня утром они влетели в кабинет… Влетели так амбициозно, мол «народ жалуется на вас и хочет, чтобы мы ознакомились с делами», - сказал судья.

Денисов отметил, что они требовали дела о приостановлении решений Соломенского райсуда о приостановлении действия указа Президента о переподчинении внутренних войск главе государства, а также дела по бывшему главе Печерского райсуда Владимире Колесниченко. «Я сказал, что вы не имеете права вытребовать эти дела, и я вам их не выдам. Они заняли кабинет, сорвав возможность рассматривать дела», - сказал Денисов.

По словам и.о. главы суда, он вызвал представителей милиции и судебных исполнителей, которые вывели депутатов из кабинета.

Кроме того, по словам Денисова, депутаты вызвали в суд представителей Высшего совета юстиции, которые намерены снять его с должности судьи.

«Сейчас я еду в Верховный Суд доложить о ситуации Василию Онопенко. Кстати, на выезде мне блокировали депутатскими машинами дорогу, так что пришлось опять вызывать милицию. Мы составили акты, вызвали ГАИ», - рассказал Денисов.

Он также сообщил, что с пятницы депутаты-«регионалы» дежурят под окнами суда.