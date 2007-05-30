Третьяков: Цушко должен пойти в отставку за избиение футбольных фанов “Беркутом”

«Показательное избиение «Беркутом» болельщиков во время финального матча Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» ставит под сомнение адекватность руководства спецподразделения, которое приказало учинить расправу над фанатами, среди которых были 14-15-летние подростки». Такое мнение в интервью сайту RAZOM выразил народный депутат 5 созыва Александр Третьяков.

По словам Третьякова, «руководство Министерства внутренних дел должно дать надлежащую оценку действиям «Беркута». «Если это не будет сделано, тогда нужно ставить вопрос более кардинально – о расформировании этого спецподразделения и слиянии с внутренними войсками, а также об отставке нынешнего Министра внутренних дел Василия Цушко. Показательным является и то, что спецподразделение „Беркута”, который был задействован во время футбольного матча на стадионе „Олимпийский”, является тем же спецподразделением, которое по приказу министра Цушко осуществляло захват Генпрокуратуры на прошлой неделе», - отметил депутат.

«Как показывает практика захвата Генпрокуратуры, в последнее время «Беркут» выполняет «грязные приказы» Министерства внутренних дел, которые тяжело идентифицировать как такие, что направлены на защиту общественного порядка», - отметил Третьяков.

В канун матча, который состоялся 27 мая в Киеве, народный депутат V созыва Александр Третьяков призывал руководство Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины обеспечить порядок во время финального матча на Кубок Украины из футбола между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).